"Меня никто не убедит": Трамп озвучил новый ультиматум о выборах в Украине

Президент США Дональд Трамп снова выступил за проведение выборов в Украине и обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать соглашение для завершения войны. Американский лидер также предположил, что договоренности по урегулированию конфликта можно достичь и без участия украинского президента. Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

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Трамп аргументировал свою позицию тем, что украинцы якобы не могут быть удовлетворены ситуацией, когда российские ракеты попадают в жилые дома. В то же время он сравнил мобилизационные возможности Украины и России, отметив значительно большие человеческие ресурсы страны-агрессорки.

"Думаю, нужны выборы, ведь никто не убедит меня в том, что украинцы довольны тем, что в их жилые дома попадают ракеты", — заявил президент США.

Он добавил, что Россия имеет гораздо большее население и, по его мнению, способна выдерживать гораздо большие человеческие потери. Украина же, по словам Трампа, не владеет аналогичным мобилизационным ресурсом. При этом американский президент вновь подверг сомнению готовность Зеленского к договоренностям о завершении войны.

Последние заявления Трампа раздались на фоне напряжения в отношениях с Киевом. Ранее он выражал недовольство украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, увязывая их с ростом мировых цен на нефть. Также глава Белого дома заявлял, что Зеленский — человек, с которым не стоит иметь дело.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой из-за роста цен на дизельное топливо и пытается объяснить американцам проблемы, возникшие на фоне его политических решений. Недовольство выражают не только демократы, но и представители Республиканской партии и движения MAGA.