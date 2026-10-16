"Мене ніхто не переконає": Трамп озвучив новий ультиматум про вибори в Україні

Президент США Дональд Трамп знову виступив за проведення виборів в Україні та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укладати угоду для завершення війни. Американський лідер також припустив, що домовленостей щодо врегулювання конфлікту можна досягти й без участі українського президента. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

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Трамп аргументував свою позицію тим, що українці нібито не можуть бути задоволені ситуацією, коли російські ракети влучають у житлові будинки. Водночас він порівняв мобілізаційні можливості України та Росії, наголосивши на значно більших людських ресурсах країни-агресорки.

"Гадаю, потрібні вибори, адже ніхто не переконає мене в тому, що українці задоволені тим, що в їхні житлові будинки влучають ракети", — заявив президент США.

Він додав, що Росія має значно більше населення і, на його думку, здатна витримувати набагато більші людські втрати. Україна ж, за словами Трампа, не володіє аналогічним мобілізаційним ресурсом. При цьому американський президент знову поставив під сумнів готовність Зеленського до домовленостей про завершення війни.

Останні заяви Трампа пролунали на тлі напруження у відносинах із Києвом. Раніше він висловлював невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах, пов’язуючи їх зі зростанням світових цін на нафту. Також глава Білого дому заявляв, що Зеленський — людина, з якою "не варто мати справу".

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою через зростання цін на дизельне пальне та намагається пояснити американцям проблеми, які виникли на тлі його політичних рішень. Невдоволення висловлюють не лише демократи, а й представники Республіканської партії та руху MAGA.