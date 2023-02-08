Меньше 1 процента добровольцев: воевать согласился только взвод пропутинских байкеров "Ночные волки"

С началом военного вторжения на украинскую территорию, как добровольцы, на войну пошли несколько десятков российских байкеров, представляющих пропутинский клуб "Ночные волки".

Байкеры-путинисты воюют против Украины (фото из открытых источников)

Представители этого клуба с громким названием вступили в интернациональное формирование так называемой "ДНР" "Пятнашка". В эту же военную бригаду "Ночные волки" направляют гуманитарную помощь, сообщают представители канала The Moscow Times .

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По словам байкера, находящегося на Донецком направлении Андрея Мищенко, на украинской территории находится взвод, состоящий из представителей клуба "Ночные волки". Это возможно 50 человек – все российские байкеры входят в состав бригады "Пятнашка" так называемой "ДНР".

На фотографиях мотоциклетного взвода "Ночные волки" представители канала насчитали только 21 человека. Это очень мало, если общая численность этого известного байкерского формирования – почти 5 тысяч россиян, это подтверждают два информатора медиа из представителей байкерской среды.

Как они утверждают, во время пика популярности численность байкеров была больше, но многие мотоциклисты покинули клуб после конфликта с лидером "Ночных волков" Александром Залдостановым. По подсчетам теперь на украинской территории с оружием находится примерно 1% от общей численности байкерского формирования. При этом "Ночные волки", начиная с 2014 года, активно выступают за присоединение украинской территории к РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Жесткий бумеранг" Кремля по Америке: почему гражданам США запрещен въезд в РФ. Власти РФ запретили въезд в страну 77 гражданам Соединенных Штатов, поддержавшим Украину во время военного вторжения на ее территорию русских захватчиков. В дипломатическом ведомстве, которое возглавляет Лавров, это называют "жестким бумерангом".