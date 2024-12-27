Медведев угрожает «наказать всю Европу»

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает свои бредовые выпады и запугивание всех вокруг. На этот раз россиянин выдвинул угрозы Европе.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Медведев отметил, что рано или поздно ситуация с завершением "гибридной войны Запада против России" наступит, и тогда Россия "сможет простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов" и выражали антироссийскую позицию.

Он также заявил, что Россия сможет ближайшие сто лет "игнорировать США", чтобы не случилось мировой ядерной войны.

А также главная цель России – наказать Европу, считает Медведев.

"Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки. Именно кровожадная Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта. И поэтому Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на её исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!" – истерично заявил Медведев.

Вся эта тиррада зампред совбеза РФ выдал только по одному поводу, что якобы "судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Медведева разозлила статья в британской газете The Times, где ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны", после чего он начал угрожать журналистам газеты.