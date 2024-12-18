Медведев перешел к угрозам странам НАТО и британским журналистам: что его разозлило

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает свои бредовые выпады и запугивание всех вокруг. На этот раз он разозлился из-за статьи в британской газете The Times, где ликвидацию российского генерала Игоря Кириллова и его помощника назвали "законным актом обороны".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

" Ну что ж… По этой логике: 1. Все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им – легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России. 2. У лиц, которые выступили исполнителями преступлений против России, поименованных в п. 1, всегда есть пособники. И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…", – написал Медведев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Россия сообщила о задержании подозреваемых в убийстве генерала.

"Собеседник отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали несколько подозрительных машин. По информации, организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного с СБУ. Фактически преступление было раскрыто горячими следами, отметил источник. Официальных заявлений по делу о теракте пока нет", — пишет издание "Коммерсантъ".

По данным пропагандистского информагентства ТАСС, задержанный исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова – 29-летний гражданин Узбекистана, об этом изданию сообщили в ФСБ.

"Исполнитель теракта в отношении председателя войск РХБЗ был завербован украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. За теракт против председателя войск РХБЗ исполнителю обещали $100 тысяч и выезд на проживание в ЕС. Подозреваемый в убийстве начальник войск РХБЗ доставлен к следователям, сообщили в СК", – пишут пропагандисты.