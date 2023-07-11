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Медведев прокомментировал ход саммита НАТО, опять припугнув "Третьей мировой"

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрадовался, что Украина не получила четкого обещания о вступлении в НАТО

11 июля 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого в дипломатических кругах уже окрестили "клоуном" за его резкие высказывания, написал пост по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщают "Комментарии".

Медведев прокомментировал ход саммита НАТО, опять припугнув "Третьей мировой"

Дмитрий Медведев

Рашист, который поддерживает войну в Украине, обрадовался тому, что Украина не получила четкого ответа о хронологических рамках своего членства в НАТО.


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"Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — радуется Медведев.

В тоже время Медведев в бешенстве от того, что НАТО не отвернулось от Украины и по-прежнему готово помогать ей поставками оружия:

"Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", — заявляет Медведев, которого СМИ подозревают в злоупотреблении алкоголем.

По его словам, путинская Россия намерена продолжать войну против Украины для "ликвидации режима" и недопущения вступления Украины в НАТО.

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Обсуждения

Правдоруб

11 июля 2023, 23:53

медведєв, путин и вся россия это как фурункул страшно как бы вскрыть и выдавить гной, а если это сделать сразу станет легче!!! европа. сша, нато как боялась так и боится, а гибнет из-за их промедлением с тяжёлым вооружением Украинский народ!!! Давно можно было бы ввести миротворческие войска хотя бы для дополнительного сдерживания.


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