Медведев прокомментировал ход саммита НАТО, опять припугнув "Третьей мировой"

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого в дипломатических кругах уже окрестили "клоуном" за его резкие высказывания, написал пост по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

Рашист, который поддерживает войну в Украине, обрадовался тому, что Украина не получила четкого ответа о хронологических рамках своего членства в НАТО.

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"Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — радуется Медведев.

В тоже время Медведев в бешенстве от того, что НАТО не отвернулось от Украины и по-прежнему готово помогать ей поставками оружия:

"Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", — заявляет Медведев, которого СМИ подозревают в злоупотреблении алкоголем.

По его словам, путинская Россия намерена продолжать войну против Украины для "ликвидации режима" и недопущения вступления Украины в НАТО.

Тем временем, Зеленский сказал, останется ли он в Вильнюсе.

Шойгу отреагировал на поставку кассетных боеприпасов для Украины и пригрозил ответом РФ.

А Климкин объяснил, как нужно "переводить Столтенберга". Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем телеграмм-канале объяснил, как следует понимать первые заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.



