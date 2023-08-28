Медведев отреагировал на информацию ГУР о количестве ракет в России

Российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на информацию украинской разведки, где указывался остаток российских ракет, которыми россияне чаще всего бьют по территории Украины.



Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия по состоянию на конец месяца имеет около 585 ракет с дальностью поражения целей на расстоянии более 500 км. Кроме того, Скибицкий указал на количество разных классов ракет, в частности "Калибров", или "Кинжалов".

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На слова представителя ГУР отреагировал Дмитрий Медведев

"Наш противник все время ведет болезненный подсчет, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего. Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам", — утверждает Медведев.

Российский политик говорит, что его страна способна самостоятельно обеспечить и нарастить военную технику для противостояния Украине.

"Мы же обеспечиваем себя всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности ВС. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены", — сообщает Медведев.

Несмотря на это, руководитель ГУР Кирилл Буданов указывает, что у России есть только один ресурс – человеческий. По словам Буданова, в России нет экономики, ВПК, а военные запасы исчерпаны. Глава ГУР объясняет, что если бы у России было достаточно вооружения, она бы не обращалась за помощью к своим союзникам Ирану и КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал риски для Украины, если война перейдет на территорию России.



