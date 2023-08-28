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Медведев отреагировал на информацию ГУР о количестве ракет в России

Появилась реакция Медведева на данные украинской разведки об остатке ракет в России.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на информацию украинской разведки, где указывался остаток российских ракет, которыми россияне чаще всего бьют по территории Украины.

Медведев отреагировал на информацию ГУР о количестве ракет в России

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Представитель Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия по состоянию на конец месяца имеет около 585 ракет с дальностью поражения целей на расстоянии более 500 км. Кроме того, Скибицкий указал на количество разных классов ракет, в частности "Калибров", или "Кинжалов".


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На слова представителя ГУР отреагировал Дмитрий Медведев

"Наш противник все время ведет болезненный подсчет, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего. Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам", — утверждает Медведев.

Российский политик говорит, что его страна способна самостоятельно обеспечить и нарастить военную технику для противостояния Украине.

"Мы же обеспечиваем себя всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности ВС. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены", — сообщает Медведев.

Несмотря на это, руководитель ГУР Кирилл Буданов указывает, что у России есть только один ресурс – человеческий. По словам Буданова, в России нет экономики, ВПК, а военные запасы исчерпаны. Глава ГУР объясняет, что если бы у России было достаточно вооружения, она бы не обращалась за помощью к своим союзникам Ирану и КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал риски для Украины, если война перейдет на территорию России.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/378
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