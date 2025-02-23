Медведев хорошо отпраздновал 23 февраля: что заявил о "победе над Украиной"

Заместитель председателя совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину решил снова растиражировать нарратив кремлевской пропаганды о том, что РФ якобы "была вынуждена" напасть на Украину. Предсказуемо и банально скатившийся в пропагандисты политик снова намекал, что и 80 лет назад, и сейчас Россия якобы борется с "фашизмом". Украину Медведев назвал "циничным и жестоким врагом".

Медведев угрожает Украине "расплатой на поле боя" в день, когда российские потери достигли 867 тысяч оккупантов. Фото: пресс-служба Кремля

Суть вторжения РФ в Украину, по его версии, состояла в том, чтобы "отбросить противника от своих границ". На этот шаг России "пришлось пойти", когда была якобы "окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом".

"Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным. Российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех концов света. Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее итог уже совсем близок. Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", — солгал Медведев.

Российский чиновник вновь апеллировал к "дедам", которые 80 лет назад победили фашизм.

"Его омерзительным потомкам не избежать расплаты. И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жестче и надежнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни", - , — пафосно закончил Медведев.

Интересно, что сегодня же спецпредставитель президента США Стив Уиткофф снова транслировал российскую пропаганду, и его заявление мало чем отличалось от уже набивших оскомину заявлений Медведева. Уиткофф, в честности, заявил, что войну в Украине "спровоцировала не обязательно Россия". Она якобы видела угрозу из-за вступления Украины в НАТО и была вынуждена реагировать.

Портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп 22 февраля объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ. Он сообщил, что переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе. Однако в МИД РФ опровергли, что собираются участвовать в переговорах в этот день.

После первой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей: восстановить штат сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине и изучить более тесные отношения и экономическое сотрудничество.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По ее словам, американский лидер видит готовность Москвы пойти навстречу, а его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "будет работать круглосуточно все выходные", чтобы мир наступил как можно скорее.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года.