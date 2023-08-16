Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выставки трофейной натовской техники на российском форуме Армия-2023 прокомментировал возможность переговорного процесса между Украиной и Россией, о котором заговорили некоторые СМИ на Западе.

Дмитрий Медведев

"Когда мы все это сжигаем, а сжигаем мы это все очень успешно, Запад возобновляет разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров. Но, нужно понимать, что это только часть истории, — заявил рашист Дмитрий Медведев, известный своим чернушным стилем. — Другая часть заключается в том, что американский ВПК и европейский тоже — на этом зарабатывают деньги. Для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Они на этой войне зарабатывают. Они не хотят переговоров. Они хотят продолжать зарабатывать. Будем с этим бороться. Их танки, их машины и дальше будут гореть".

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Тем не менее, нехотя Медведев признал, что среди западной техники "есть хорошие образцы", поэтому "не нужно никого недооценивать".

Напомним, что ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность уступки Украиной России части своих территорий, в обмен на членство в Альянсе.

Ливанская газета L'Orient-Le Jour заявила, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре-декабре в Дубае. Якобы лидер ОАЭ обсудил эту идею с Папой Римским, и тот воспринял ее с энтузиазмом, решив действовать совместно с Аль Нахайяном.

А, по информации немецкой газеты die Welt, зимой Запад якобы намерен давить на Украину для заключения мира с РФ.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, — прокомментировал эту информацию глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. — Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

