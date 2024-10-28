Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит

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Ткачик Олеся
Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая. Она подвергла критике это решение, отметив, что якобы и так есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил. Впрочем, добавляет нардеп, возможно, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, "решил создать коллапс и там".
Марьяна Безуглая
При этом Безуглая уже давно через свои соцсети требует отставки Сырского, как раньше требовала отставки Валерия Залужного.
Впрочем, нардеп все же признала, что дело не только в Сырском как олицетворении жестокого эгоистического "совкового" управленца, а в необходимости изменить систему управления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации экспертов, Сырский якобы все доклады по военной ситуации доносит до президента исключительно в контексте событий в Курской области с акцентом на успехи. Неудачи на фронте либо замалчиваются, либо подаются в облегченном виде, либо такие новости задерживаются на срок до нескольких недель. В результате у президента возникает искаженное представление о реальной ситуации на фронте.
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