Мечтали о российских пенсиях, теперь их внуки станут пушечным мясом. На ТОТ началась мобилизация

Как отметил Иван Федоров, российские захватчики приступили к так называемому весеннему призыву на срочную службу на временно оккупированных территориях в Украине. По его словам, поводом для них стал указ кремлевского диктатора Владимира Путина о призыве молодежи в ряды армии, в том числе на "новых территориях".

Мобилизация в России

Как отметил Федоров, в середине апреля гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким были созданы так называемые призывные комиссии на временно оккупированных территориях.

"Привлечение жителей ТОТ к службе в армии страны-оккупанта – это нарушение международного законодательства",

– подчеркнул председатель Запорожской ОВА.

При этом он напомнил, что российские оккупационные власти заявляли, что не будут призывать срочников с захваченных территорий по меньшей мере пять лет.

"Гауляйтер Запорожской области Балицкий объявил о проведении мобилизации граждан Украины, проживающих на ТОТ. Военкоматы уже работают. Сколько писали, кричали – уезжайте, не оставляйте детей и подростков на оккупированной территории. До некоторых плохо доходило, потому что "на украинском мы не очень понимаем", некоторые мечтали о российских пенсиях и зарплатах. Теперь их дети и внуки станут пушечным мясом для Путина",

— прокомментировал решение оккупационных властей историк Вахтанг Кипиани.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что проживающих на оккупированных территориях украинцев предупреждали , что сразу после путинских выборов там начнется мобилизация. Отмечалось, что захватчики знают все и о каждом, имеют все необходимые данные, чтобы начать процесс такой мобилизации.