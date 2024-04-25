Мечтали о российских пенсиях, теперь их внуки станут пушечным мясом. На ТОТ началась мобилизация

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Ткачик Олеся
Как отметил Иван Федоров, российские захватчики приступили к так называемому весеннему призыву на срочную службу на временно оккупированных территориях в Украине. По его словам, поводом для них стал указ кремлевского диктатора Владимира Путина о призыве молодежи в ряды армии, в том числе на "новых территориях".
Мобилизация в России
Как отметил Федоров, в середине апреля гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким были созданы так называемые призывные комиссии на временно оккупированных территориях.
При этом он напомнил, что российские оккупационные власти заявляли, что не будут призывать срочников с захваченных территорий по меньшей мере пять лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что проживающих на оккупированных территориях украинцев предупреждали , что сразу после путинских выборов там начнется мобилизация. Отмечалось, что захватчики знают все и о каждом, имеют все необходимые данные, чтобы начать процесс такой мобилизации.
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