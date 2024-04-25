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Мечтали о российских пенсиях, теперь их внуки станут пушечным мясом. На ТОТ началась мобилизация

На временно оккупированных территориях Запорожской области началась мобилизация, сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров. При этом он добавил, что такие действия захватчиков нарушают международное законодательство

сегодня, 18:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Иван Федоров, российские захватчики приступили к так называемому весеннему призыву на срочную службу на временно оккупированных территориях в Украине. По его словам, поводом для них стал указ кремлевского диктатора Владимира Путина о призыве молодежи в ряды армии, в том числе на "новых территориях".

Мечтали о российских пенсиях, теперь их внуки станут пушечным мясом. На ТОТ началась мобилизация

Мобилизация в России

Как отметил Федоров, в середине апреля гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким были созданы так называемые призывные комиссии на временно оккупированных территориях.

"Привлечение жителей ТОТ к службе в армии страны-оккупанта – это нарушение международного законодательства",
– подчеркнул председатель Запорожской ОВА.

При этом он напомнил, что российские оккупационные власти заявляли, что не будут призывать срочников с захваченных территорий по меньшей мере пять лет.

"Гауляйтер Запорожской области Балицкий объявил о проведении мобилизации граждан Украины, проживающих на ТОТ. Военкоматы уже работают. Сколько писали, кричали – уезжайте, не оставляйте детей и подростков на оккупированной территории. До некоторых плохо доходило, потому что "на украинском мы не очень понимаем", некоторые мечтали о российских пенсиях и зарплатах. Теперь их дети и внуки станут пушечным мясом для Путина",
— прокомментировал решение оккупационных властей историк Вахтанг Кипиани.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что проживающих на оккупированных территориях украинцев предупреждали , что сразу после путинских выборов там начнется мобилизация. Отмечалось, что захватчики знают все и о каждом, имеют все необходимые данные, чтобы начать процесс такой мобилизации.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/6721
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