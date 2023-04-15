Массовые потери российских элитных частей в Украине

Россияне использовали свои элитные части вместе с пехотой в войне в Украине и таким образом спецназ РФ понес большие потери. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.

Спецназ РФ. Фото из открытых источников

Согласно утечке секретных материалов разведки США, Кремль не верил в профессионализм своих командующих, поэтому во время полномасштабного вторжения решил приобщить спецназ к прямым боям. Однако спецназовцы понесли колоссальные потери в этих боях. По оценкам аналитиков, три бригады российского спецназа потеряли 90-95% солдат. А на подготовку одного элитного бойца следует потратить около четырех лет.

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Аналитики отмечают, что подобные действия повлияли на войну в Украине, ограничив Кремль в использовании своих элитных отрядов в будущем.

"Это повлияло на оставшуюся войну, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности, которые она не могла легко заменить — как оборудование, так и таланты", — военный эксперт и старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли.

Издание приводит пример использования спецназа в первые дни войны вблизи Харькова, где российские спецназовцы действовали без особой поддержки регулярной армии РФ, из-за чего понесли значительные потери. Подобная ситуация наблюдалась в Мариуполе, Угледаре и других городах.

Ли приводит пример смерти командира бригады российского спецназа в Угледаре. Военный эксперт отмечает, что деятельность спецназа так близко к фронту показывает либо большие потери элитных войск РФ, либо их неправильное использование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз о том, сколько времени хватит элитного состава группы "Вагнера" в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что они не хотели воевать на стороне России, но кафиры совершили военное преступление.