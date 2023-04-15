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Массовые потери российских элитных частей в Украине

Утечка секретных материалов указывает, что Кремль потерял большую часть своего спецназа в Украине. Российское руководство не правильно использовало свои элитные отряды.

сегодня, 20:35
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Автор:

Slava Kot

Россияне использовали свои элитные части вместе с пехотой в войне в Украине и таким образом спецназ РФ понес большие потери. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.

Массовые потери российских элитных частей в Украине

Спецназ РФ. Фото из открытых источников

Согласно утечке секретных материалов разведки США, Кремль не верил в профессионализм своих командующих, поэтому во время полномасштабного вторжения решил приобщить спецназ к прямым боям. Однако спецназовцы понесли колоссальные потери в этих боях. По оценкам аналитиков, три бригады российского спецназа потеряли 90-95% солдат. А на подготовку одного элитного бойца следует потратить около четырех лет.


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Аналитики отмечают, что подобные действия повлияли на войну в Украине, ограничив Кремль в использовании своих элитных отрядов в будущем.

"Это повлияло на оставшуюся войну, потому что Россия потеряла все эти ключевые возможности, которые она не могла легко заменить — как оборудование, так и таланты", — военный эксперт и старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли.

Издание приводит пример использования спецназа в первые дни войны вблизи Харькова, где российские спецназовцы действовали без особой поддержки регулярной армии РФ, из-за чего понесли значительные потери. Подобная ситуация наблюдалась в Мариуполе, Угледаре и других городах.

Ли приводит пример смерти командира бригады российского спецназа в Угледаре. Военный эксперт отмечает, что деятельность спецназа так близко к фронту показывает либо большие потери элитных войск РФ, либо их неправильное использование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз о том, сколько времени хватит элитного состава группы "Вагнера" в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что они не хотели воевать на стороне России, но кафиры совершили военное преступление.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/14/leaked-documents-russian-spetsnaz/
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