Массовое отключение света в регионах Украины: в "Укрэнерго" рассказали подробности

11 сентября оккупанты обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. Из-за этого в нескольких областях произошли перебои со светом. О деталях сообщают в " Укрэнерго ". Перебои со светом в Украине (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что на объектах работают спасатели, которые ликвидируют последствия.

"Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередач. Поднявшиеся в результате обстрелов пожары сейчас ликвидируются подразделениями ГСЧС", — говорится в сообщении. Кроме этого, в компании заявили, что ремонт работы на обстрелянных объектах начнется только тогда, когда там погасят пожар. "Все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов", — заявили в "Укрэнерго". Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Запорожская АЭС полностью остановлена. Сегодня в 3.41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети. По информации пресс-службы "Энергоатома" в Telegram, последние трое суток энергоблок работал в режиме острова, питая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт). Это объясняется повреждением всех линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины в результате российских обстрелов. Сообщается, что вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание стало возможным от энергосистемы Украины. Итак, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку.

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