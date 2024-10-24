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Массовая мобилизация в оккупации: в Луганске заканчиваются водители

В оккупированном Луганске катастрофически не хватает водителей

сегодня, 21:48
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Марьян Ощановский

Меньше трети от нужного количества водителей общественного транспорта во временно оккупированном Луганске выходят на работу.

Массовая мобилизация в оккупации: в Луганске заканчиваются водители

РФ усилила мобилизацию в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, остальные водители еще в начале полномасштабного вторжения россияне забрали на войну, из-за чего оккупационные власти до сих пор не могут найти 300 водителей, чтобы городские маршруты заработали.

Между тем, отметили в Центре сопротивления, местная оккупационная администрация готовит очередное улучшение. В повестке дня – повышение цен на проезд, которое, по их словам, должно способствовать улучшению качества перевозок. Однако местные жители не верят обещаниям. Тотальная нехватка водителей, вызванная массовой мобилизацией в армию оккупанта, и износ автопарка повышением цен на проезд не решить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/mobilizatsiya-paralizuvala-gromadskyj-transport-u-tymchasovo-okupovanomu-lugansku/
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