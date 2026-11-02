Массированный удар с Х-101: мониторы предупреждают об угрозе для запада и центра Украины

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Недилько Ксения
Российские войска готовят масштабную комбинированную атаку, в ходе которой могут выпустить более 70 крылатых ракет Х-101. По данным профильных мониторинговых каналов, основными целями врага снова станут критические объекты жизнеобеспечения.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Самая высокая вероятность прилетов прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, в частности, под ударом могут оказаться и областные центры.
Однако только крылатыми ракетами враг не ограничится.
Параллельно с атакой на запад, другая волна ударов по прогнозам будет направлена на центральные и промышленные регионы. Под угрозой находятся Киев и область, Житомирская, Полтавская, Черкасская, а также Днепропетровская область. В этих локациях главным приоритетом для российских ракет будут оставаться объекты топливно-энергетического сектора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп может нанести ядерный удар по Ирану из-за давления Нетаньяху.