Массированный удар с Х-101: мониторы предупреждают об угрозе для запада и центра Украины

Российские войска готовят масштабную комбинированную атаку, в ходе которой могут выпустить более 70 крылатых ракет Х-101. По данным профильных мониторинговых каналов, основными целями врага снова станут критические объекты жизнеобеспечения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В этот раз захватчики, вероятно, сосредоточат основной удар на западных областях нашей страны, – сообщают аналитики, – под угрозой окажется не только энергетическая, но и транспортная и гражданская инфраструктура".

Самая высокая вероятность прилетов прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, в частности, под ударом могут оказаться и областные центры.

Однако только крылатыми ракетами враг не ограничится.

"Для повышения эффективности обстрела ожидается привлечение баллистического вооружения, в частности, комплексов "Искандер-М" и систем РМ-48У, — отмечают в мониторинговых группах и добавляют: — Не исключено также применение гиперзвуковых "Цирконов" и северокорейских ракет KN-23".

Параллельно с атакой на запад, другая волна ударов по прогнозам будет направлена на центральные и промышленные регионы. Под угрозой находятся Киев и область, Житомирская, Полтавская, Черкасская, а также Днепропетровская область. В этих локациях главным приоритетом для российских ракет будут оставаться объекты топливно-энергетического сектора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп может нанести ядерный удар по Ирану из-за давления Нетаньяху.