Масований удар зі Х-101: монітори попереджають про загрозу для заходу та центру України

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Недилько Ксения
Російські війська готують масштабну комбіновану атаку, під час якої можуть випустити понад 70 крилатих ракет Х-101. За даними профільних моніторингових каналів, основними цілями ворога знову стануть критичні об'єкти життєзабезпечення.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Найвища ймовірність прильотів прогнозується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях, зокрема під ударом можуть опинитися й обласні центри.
Проте лише крилатими ракетами ворог не обмежиться.
Паралельно з атакою на захід, інша хвиля ударів, за прогнозами, буде спрямована на центральні та промислові регіони. Під загрозою перебувають Київ та область, Житомирщина, Полтавщина, Черкащина, а також Дніпропетровська область. У цих локаціях головним пріоритетом для російських ракет залишатимуться об'єкти паливно-енергетичного сектору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп може завдати ядерного удару по Ірану через тиск Нетаньягу.