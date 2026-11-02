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Масований удар зі Х-101: монітори попереджають про загрозу для заходу та центру України

Енергетика під прицілом: аналітики спрогнозували географію та масштаб наступного обстрілу РФ

2 листопада 2026, 09:09
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Недилько Ксения

Російські війська готують масштабну комбіновану атаку, під час якої можуть випустити понад 70 крилатих ракет Х-101. За даними профільних моніторингових каналів, основними цілями ворога знову стануть критичні об'єкти життєзабезпечення.

Масований удар зі Х-101: монітори попереджають про загрозу для заходу та центру України

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Цього разу загарбники, ймовірно, зосередять основний удар на західних областях нашої країни, — повідомляють аналітики, — під загрозою опиниться не лише енергетична, а й транспортна та цивільна інфраструктура".

Найвища ймовірність прильотів прогнозується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях, зокрема під ударом можуть опинитися й обласні центри.

Проте лише крилатими ракетами ворог не обмежиться.

"Для підвищення ефективності обстрілу очікується залучення балістичного озброєння, зокрема комплексів "Іскандер-М" та систем РМ-48У, — зазначають у моніторингових групах і додають: — Не виключено також застосування гіперзвукових "Цирконів" та північнокорейських ракет KN-23".

Паралельно з атакою на захід, інша хвиля ударів, за прогнозами, буде спрямована на центральні та промислові регіони. Під загрозою перебувають Київ та область, Житомирщина, Полтавщина, Черкащина, а також Дніпропетровська область. У цих локаціях головним пріоритетом для російських ракет залишатимуться об'єкти паливно-енергетичного сектору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп може завдати ядерного удару по Ірану через тиск Нетаньягу.                                                                  



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