Масований удар зі Х-101: монітори попереджають про загрозу для заходу та центру України

Російські війська готують масштабну комбіновану атаку, під час якої можуть випустити понад 70 крилатих ракет Х-101. За даними профільних моніторингових каналів, основними цілями ворога знову стануть критичні об'єкти життєзабезпечення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Цього разу загарбники, ймовірно, зосередять основний удар на західних областях нашої країни, — повідомляють аналітики, — під загрозою опиниться не лише енергетична, а й транспортна та цивільна інфраструктура".

Найвища ймовірність прильотів прогнозується у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях, зокрема під ударом можуть опинитися й обласні центри.

Проте лише крилатими ракетами ворог не обмежиться.

"Для підвищення ефективності обстрілу очікується залучення балістичного озброєння, зокрема комплексів "Іскандер-М" та систем РМ-48У, — зазначають у моніторингових групах і додають: — Не виключено також застосування гіперзвукових "Цирконів" та північнокорейських ракет KN-23".

Паралельно з атакою на захід, інша хвиля ударів, за прогнозами, буде спрямована на центральні та промислові регіони. Під загрозою перебувають Київ та область, Житомирщина, Полтавщина, Черкащина, а також Дніпропетровська область. У цих локаціях головним пріоритетом для російських ракет залишатимуться об'єкти паливно-енергетичного сектору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп може завдати ядерного удару по Ірану через тиск Нетаньягу.