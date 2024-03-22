Массированный ракетный удар по энергетике. Стало известно, какую цель преследовала Россия

Россия тщательно подготовила массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре, который она нанесла 22 марта. По его словам, именно с такой подготовкой была связана определенная пауза в ракетных ударах по Украине.

Удар по Днепровской ГЭС

"Целями были объекты нашей энергетической инфраструктуры. Причем, для каждого объекта были определены те средства поражения, которые было тяжелее всего отразить той украинской ПВО-ПРО, которая прикрывала объект",

– отметил эксперт.

Соответственно, добавил он, имеем не очень утешительные результаты противодействия этой атаке: по "шахедам" и крылатым ракетам процент сбития как обычно, а вот "Кинжалов", Х-22 и переработанных С-300 не сбито ни одной. Эти ракеты летели туда, где не развернуты наши "Петриоты" и САМР-Т.

То есть, добавил политолог, враг становится более мощным, он улучшается как качественно, так и количественно. При этом, по его словам, Украина и союзники начинают отставать.

Кочетков не считает, что массированный ракетный удар по энергетическим объектам связан с атакой на российские НПЗ.

"По моему мнению, этот массированный удар имеет значительную пропагандистскую основу: "вот в очередной раз сплоченно избрали неизменного вождя и сразу начали наносить Украине сокрушительные удары". В пользу пропагандистской версии и то, что зима фактически кончилась, катастрофический ущерб украинской энергетической инфраструктуре без использования ТЯО нанести почти нереально. Не говоря уже о переломе на фронте",

– отметил эксперт.

При этом, по его мнению, массированные атаки инфраструктуры в пропагандистской цели долго продолжаться не будут — вряд ли больше трех. Но прифронтовые города, в первую очередь Харьков, Днепр и Одессу, ждет постоянное продолжение воздушного террора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ нанесла удары по Днепровской ГЭС.



