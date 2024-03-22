Массированный ракетный удар по энергетике. Стало известно, какую цель преследовала Россия

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Ткачик Олеся
Россия тщательно подготовила массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре, который она нанесла 22 марта. По его словам, именно с такой подготовкой была связана определенная пауза в ракетных ударах по Украине.
Удар по Днепровской ГЭС
Соответственно, добавил он, имеем не очень утешительные результаты противодействия этой атаке: по "шахедам" и крылатым ракетам процент сбития как обычно, а вот "Кинжалов", Х-22 и переработанных С-300 не сбито ни одной. Эти ракеты летели туда, где не развернуты наши "Петриоты" и САМР-Т.
То есть, добавил политолог, враг становится более мощным, он улучшается как качественно, так и количественно. При этом, по его словам, Украина и союзники начинают отставать.
Кочетков не считает, что массированный ракетный удар по энергетическим объектам связан с атакой на российские НПЗ.
При этом, по его мнению, массированные атаки инфраструктуры в пропагандистской цели долго продолжаться не будут — вряд ли больше трех. Но прифронтовые города, в первую очередь Харьков, Днепр и Одессу, ждет постоянное продолжение воздушного террора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ нанесла удары по Днепровской ГЭС.
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