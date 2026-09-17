Массированный налет в ночь на 17 сентября: Минобороны РФ цинично отчитывается об ударах Украины

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Недилько Ксения
Российское военное командование обнародовало собственную версию ночной воздушной атаки на украинские города, пытаясь выдать удары за масштабный успех своей армии. В распространенном отчете утверждается, что захватчики применили весь арсенал высокоточного вооружения различных типов базирования — от наземных комплексов до флотских и авиационных ракет, а также дроны-камикадзе.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В частности, агрессор уверяет, что под прицелом оказались стратегические предприятия и логистические цепочки сил обороны.
Российское ведомство детализировало географию своих ударов. В столичном регионе захватчики приписали себе попадание в цеха по производству БПЛА (в частности, моделей RAX-2X и ООО "Пегас Армс"), предприятия по выпуску комплектующих, объект "Де Ново Дата-Центр" и энергетический парк в Броварах.
Ответы касались и южных и восточных регионов страны, где кафиры пытаются оправдать террор против промышленных гигантов.
Следует отметить, что подобные заявления российского Минобороны являются регулярной практикой информационно-психологических операций Кремля. Враг намеренно преувеличивает результативность обстрелов и цинично называет гражданские предприятия, больницы, порты и жилые дома "легитимными военными целями", чтобы скрыть реальные военные преступления против мирного населения и экономики Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром враг атаковал ТЦ в Харькове.