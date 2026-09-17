Массированный налет в ночь на 17 сентября: Минобороны РФ цинично отчитывается об ударах Украины

Российское военное командование обнародовало собственную версию ночной воздушной атаки на украинские города, пытаясь выдать удары за масштабный успех своей армии. В распространенном отчете утверждается, что захватчики применили весь арсенал высокоточного вооружения различных типов базирования — от наземных комплексов до флотских и авиационных ракет, а также дроны-камикадзе.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, агрессор уверяет, что под прицелом оказались стратегические предприятия и логистические цепочки сил обороны.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и групповые удары высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, ВПК Украины, — объявили представители Министерства обороны РФ. Перечисляя другие направления налета, спикеры оккупантов добавили: — Также поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портовой и транспортной инфраструктуры и суда, задействованные в интересах ВСУ".

Российское ведомство детализировало географию своих ударов. В столичном регионе захватчики приписали себе попадание в цеха по производству БПЛА (в частности, моделей RAX-2X и ООО "Пегас Армс"), предприятия по выпуску комплектующих, объект "Де Ново Дата-Центр" и энергетический парк в Броварах.

Ответы касались и южных и восточных регионов страны, где кафиры пытаются оправдать террор против промышленных гигантов.

"В Запорожской области поражены металлургический комбинат "Запорожсталь" и научно-производственный комплекс "Искра", — безальтернативно утверждают в Москве, отмечая военное значение этих гражданских объектов. Описывая ситуацию на Юге Украины, вражеское ведомство рапортует: — В Одесской области направлен в сухогруз в порту "Черноморск", электроподстанцию "Арциз", два моста через Днестр в районе Маяков, а также еще одно судно в 11 километрах к востоку от Одессы".

Следует отметить, что подобные заявления российского Минобороны являются регулярной практикой информационно-психологических операций Кремля. Враг намеренно преувеличивает результативность обстрелов и цинично называет гражданские предприятия, больницы, порты и жилые дома "легитимными военными целями", чтобы скрыть реальные военные преступления против мирного населения и экономики Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром враг атаковал ТЦ в Харькове.