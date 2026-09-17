Масований наліт у ніч на 17 вересня: Міноборони РФ цинічно звітує про удари Україні

Російське військове командування оприлюднило власну версію нічної повітряної атаки на українські міста, намагаючись видати удари за масштабний успіх своєї армії. У поширеному звіті стверджується, що загарбники застосували весь наявний арсенал високоточного озброєння різних типів базування — від наземних комплексів до флотських та авіаційних ракет, а також дрони-камікадзе.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зокрема, агресор запевняє, що під прицілом опинилися стратегічні підприємства та логістичні ланцюжки Сил оборони.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого і групових ударів високоточною зброєю наземного, морського та повітряного базування по підприємствах металургійної та радіоелектронної промисловості, ВПК України, — оголосили представники Міністерства оборони РФ. Перелічуючи інші напрямки нальоту, речники окупантів додали: — Також уражено об'єкти енергетики, що забезпечують функціонування портової і транспортної інфраструктури, та судна, задіяні в інтересах ЗСУ".

Російське відомство деталізувало географію своїх ударів. У столичному регіоні загарбники приписали собі влучання у цехи з виробництва БПЛА (зокрема моделей RAX-2X та ТОВ "Пегас Армс"), підприємства з випуску комплектуючих, об'єкт "Де Ново Дата-Центр" та енергетичний парк у Броварах.

Звіти стосувалися й південних та східних регіонів країни, де окупанти намагаються виправдати терор проти промислових гігантів.

"У Запорізькій області уражені металургійний комбінат "Запорожсталь" та науково-виробничий комплекс "Искра", — безальтернативно стверджують у Москві, наголошуючи на військовому значенні цих цивільних об'єктів. Описуючи ситуацію на Півдні України, вороже відомство рапортує: — В Одеській області поцілено у суховантаж у порту "Чорноморськ", електропідстанцію "Арциз", два мости через Дністер у районі Маяків, а також ще одне судно за 11 кілометрів на схід від Одеси".

Варто наголосити, що подібні заяви російського Міноборони є регулярною практикою інформаційно-психологічних операцій Кремля. Ворог навмисно перебільшує результативність обстрілів та цинічно називає цивільні підприємства, лікарні, порти й житлові будинки "легітимними військовими цілями", щоб приховати реальні воєнні злочини проти мирного населення та економіки України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку ворог атакував ТЦ в Харкові.