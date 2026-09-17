Масований наліт у ніч на 17 вересня: Міноборони РФ цинічно звітує про удари Україні

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Недилько Ксения
Російське військове командування оприлюднило власну версію нічної повітряної атаки на українські міста, намагаючись видати удари за масштабний успіх своєї армії. У поширеному звіті стверджується, що загарбники застосували весь наявний арсенал високоточного озброєння різних типів базування — від наземних комплексів до флотських та авіаційних ракет, а також дрони-камікадзе.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Зокрема, агресор запевняє, що під прицілом опинилися стратегічні підприємства та логістичні ланцюжки Сил оборони.
Російське відомство деталізувало географію своїх ударів. У столичному регіоні загарбники приписали собі влучання у цехи з виробництва БПЛА (зокрема моделей RAX-2X та ТОВ "Пегас Армс"), підприємства з випуску комплектуючих, об'єкт "Де Ново Дата-Центр" та енергетичний парк у Броварах.
Звіти стосувалися й південних та східних регіонів країни, де окупанти намагаються виправдати терор проти промислових гігантів.
Варто наголосити, що подібні заяви російського Міноборони є регулярною практикою інформаційно-психологічних операцій Кремля. Ворог навмисно перебільшує результативність обстрілів та цинічно називає цивільні підприємства, лікарні, порти й житлові будинки "легітимними військовими цілями", щоб приховати реальні воєнні злочини проти мирного населення та економіки України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку ворог атакував ТЦ в Харкові.