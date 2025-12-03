Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, корректировавшего массированные ракетно-дроновые атаки рашистов по столице Украины. Им оказался 36-летний работник местной компании, устанавливающей охранно-пожарную сигнализацию на стратегически важных объектах Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: стало известно, кто помогал России

По материалам дела, в течение осени этого года фигурант собирал для рашистов координаты потенциальных "целей" для обстрелов города.

Также во время рабочих поездок фигурант отслеживал последствия вражеских "прилетов" по столичным энергообъектам, о чем сразу отчитывался фсб для корректировки повторных ударов.

Надеясь обойти украинскую ПВО, враг спрашивал у своего приспешника данные об ориентировочной дислокации зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его и задержали.

Как установило расследование, фигурант попал во внимание фсб весной этого года из-за его комментариев в Телеграм-каналах и ВКонтакте, где он призвал к захвату Украины.

Впоследствии мужчину дистанционно завербовали, определили задачи и отработали каналы агентурной связи: через анонимные чаты в мессенджере и электронной почте.

Во время обысков у задержанного изъяты смартфоны, флеш-накопители и 8 украинских сим-карт, которые он использовал для конспирации.

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности сообщили агенту о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные либо повторно, либо организованной группой, либо с использованием средств массовой информации);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность Украины, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенные с разжиганием национальной или религиозной розни).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

