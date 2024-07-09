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Массированная ракетная атака РФ: количество погибших детей выросло

Оперативная информация по состоянию на утро 9 июля относительно погибших в результате ракетной атаки РФ

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города обнаружено тело мальчика. В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 – пострадали, 7 человек спасены. До сих пор идет ликвидация последствий на 3 локациях. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

Массированная ракетная атака РФ: количество погибших детей выросло

Разбор завалов после ракетного удара россиян Фото: ГСЧС

Отметим, в Киеве во время российских ракетных обстрелов 8 июля были повреждены жилые дома и детская больница Охматдет.

Позже специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство.

По данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения кафиры применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц" . И их ничто не спасет от правосудия", – отметил руководитель СБУ Василий Малюк.

Читайте также на портале "Комментарии" – должны быть скорые решения: с чем Умеров немедленно обратился к союзникам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме осудили удары России по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели прислать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Путину.




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