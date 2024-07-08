Массированная ракетная атака по Киеву: увеличилось количество погибших и пострадавших

В Киеве по состоянию на данный момент известно о 22 погибших в результате ракетного удара российских оккупантов, среди которых двое детей.

Атака на Киев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В результате ракетного удара в столице уже 22 погибших, из них двое детей", – написал Попко.

Он также добавил, что известно о 82 пострадавших в результате российских обстрелов столицы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время обстрела погиб молодой врач "Охмадита". Число пострадавших по состоянию на 16:45 в разных районах столицы после атаки российских террористов увеличилось до 66 человек. 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Другим оказали помощь на месте.

Также подтверждена гибель двух взрослых в больнице Охматдет. Одна из них — врач медучреждения.

Позже стало известно, что погибшим врачом является 30-летняя Светлана Лукьянчук из Львова. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, так что воспитанием занималась родная тетя. Она окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом.

По его словам, мэра Киева, продолжается разбор завалов и в детской больнице Охматдет. Город оказывает помощь и пострадавшим, и в ликвидации последствий массированной атаки.

Также "Комментарии" писали о том, что генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир отреагировал на ракетный удар террористической России по детской больнице. Жолнир подчеркнул, что "Охматдет" является крупнейшей больницей в Европе, где ежедневно проходят лечение сотни детей. По его словам, так как поступила сегодня Россия, устраивают террористы.