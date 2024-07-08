Массированная ракетная атака на Украину: появилась реакция ООН

8 июля Россия совершила масштабную ракетную атаку на Украину, на что отреагировала гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Ракетный удар по Украине (фото из открытых источников)

"Гуманитарная координаторка в Украине Дениз Браун решительно осудила удары вооруженных сил Российской Федерации по городам Украины в понедельник утром", – отмечается в сообщении.

В ООН также подчеркнули, что недопустимо, чтобы в войне гибли и получали ранения дети.

"Согласно международному гуманитарному праву, больницы имеют особую защиту. Мирные жители должны быть защищены", — отмечается в заявлении ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве сделали циничное заявление. В Москве заявили о ракетном ударе по городам Украины, якобы в ответ на украинские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в России.

Также стало известно, чем россияне ударили по "Охматдету" . Специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей. Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

