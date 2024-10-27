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Массированная ночная атака: враг запустил по Украине 80 дронов

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

сегодня, 12:15
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Черновалова Кристина

В ночь на 27 октября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками, запустив их по направлениям Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. В общей сложности россияне направили против Украины 80 дронов. Благодаря слаженным действиям украинских зенитных ракетных войск, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп удалось уничтожить 41 вражеский БПЛА.

Массированная ночная атака: враг запустил по Украине 80 дронов

Россия запустила по Украине 80 дронов

Воздушные Силы Украины сообщили, что атака началась около 21:00. Радиотехнические войска обнаружили 81 вражеский дрон, после чего украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, части радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы вступили в бой.

По словам командования, больше всего вражеских дронов удалось сбить в Одесской и Киевской областях. Кроме этого, еще 32 дрона были потеряны локационно из-за радиоэлектронных помех, а одно из них, изменив курс, улетел в сторону Беларуси.

Атака нанесла повреждения гражданским объектам. В одном из районов Одесской области обломки сбитых дронов повредили частный дом и два автомобиля. Также возник небольшой пожар в лесу, но спасатели оперативно его потушили.                                         

Читайте на портале "Комментарии" — Российские войска заняли еще один населенный пункт в Донецкой области — село Левадное. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState. По их словам, враг также активизировался у нескольких других населенных пунктов — Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.                    



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