Массированная ночная атака на Киев: что известно

В ночь на 16 сентября 2024 г. противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". С 20:00 15:00 по 06:00 16:09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных БплА (пуски из Курска и Ейска — рф). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Последствия атаки "шахедов" на Киевщине. Фото: НПУ

Основное направление удара – Киевщина.

Массированная ночная атака на Киев была восьмой с начала сентября, сообщили в КГВА. Силы ПВО уничтожили около 20 беспилотников вокруг столицы, следовавших по разным направлениям. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Уже утром в Нацполиции сообщили, что один человек получил травмы. Повреждены дома местных жителей и транспортные средства.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

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Спасатели деблокировали на 9-м этаже дома в Харькове тело погибшего. Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в здание. Также количество пострадавших возросло до 42 человек. Среди раненых четверо детей: трое мальчиков 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка. Детали обстрела – по ссылке.