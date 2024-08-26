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Массированная атака по Украине: в Польше реагируют на активность России

Польское военное командование подняло истребители во время массированной атаки РФ по Украине.

сегодня, 09:51
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Автор:
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Slava Kot

Россия совершила массированную гибридную атаку по территории Украины с применением беспилотников и ракет. На российскую активность отреагировали в Польше и подняли истребители в небо для защиты воздушного пространства, сообщили в Оперативном командовании Войска Польского.

Массированная атака по Украине: в Польше реагируют на активность России

Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине. Фото из открытых источников

Польское командование объявило предупреждение населению из-за поднятия авиации.

"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума, связанный с полетом польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве", – сообщило Оперативное командование Польши.

Причиной этого стала активность России, совершившая массированную ракетную атаку по Украине.

"С самого утра наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", — заявили в Войске Польском.

Последняя столь усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована 8 июля этого года.

Согласно данным мониторинговых каналов, 26 августа Россия запустила около 60 беспилотников, подняла 11 стратегических бомбардировщиков, атаковавших десятками ракет. Взрывы слышали в Киевской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Одесской и других областях Украины. Также сообщалось о погибших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили Польше за попытки сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Балтийском море, где польские истребители перехватили самолеты РФ.



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