Массированная атака по Украине: в Польше реагируют на активность России

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Slava Kot
Россия совершила массированную гибридную атаку по территории Украины с применением беспилотников и ракет. На российскую активность отреагировали в Польше и подняли истребители в небо для защиты воздушного пространства, сообщили в Оперативном командовании Войска Польского.
Польша подняла истребители из-за атаки РФ по Украине. Фото из открытых источников
Польское командование объявило предупреждение населению из-за поднятия авиации.
Причиной этого стала активность России, совершившая массированную ракетную атаку по Украине.
Последняя столь усиленная активность российской авиации, во время которой были нанесены удары по западной Украине, была зафиксирована 8 июля этого года.
Согласно данным мониторинговых каналов, 26 августа Россия запустила около 60 беспилотников, подняла 11 стратегических бомбардировщиков, атаковавших десятками ракет. Взрывы слышали в Киевской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Одесской и других областях Украины. Также сообщалось о погибших.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили Польше за попытки сбивать российские ракеты над территорией Украины.
Также "Комментарии" писали об инциденте в Балтийском море, где польские истребители перехватили самолеты РФ.
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