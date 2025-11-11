logo

Массированная атака по Украине: кто стоял за ударами по энергетике

Бить по Харьковщине и Полтавщине оккупантам помогал местный агент

11 ноября 2025, 10:33
Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки россиян "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей. По результатам действий на опережение задержан агент российской военной разведки (известной как гру), готовивший подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Как установило расследование, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов.

По материалам дела, исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, попавший в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

Там на него вышел боевик так называемого "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским игру.

По его инструкциям, агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ. Для конспирации он обустроил подпольный цех в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины", – говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сбора бомбы.

Массированная атака по Украине: кто стоял за ударами по энергетике - фото 2

Во время обысков у задержанного изъят снаряженный СВУ, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина почти полностью без света, применяются очень жесткие графики по областям. Однако Россия цинично отмечает, что сегодня ночью российский удар был направлен по военным целям, а обстрелы ведутся в ответ на атаки Украины. Об этом пишут во враждебном Министерстве обороны РФ.



