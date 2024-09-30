Массированная атака на Херсонщину: в полиции назвали количество погибших и раненых

Российская армия вновь совершила масштабный обстрел Херсонской области, в результате которого один человек погиб, а 11 получили ранения. Полиция продолжает фиксировать последствия ушибов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Обстрел Херсонской области. ФОТО: Нацполиция

Оккупанты нанесли массированные атаки по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов, разрушая жилые дома, автотранспорт и объекты инфраструктуры. За минувшие сутки враг совершил обстрелы с помощью артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и беспилотников.

Под удар попали города и села, среди которых Херсон, Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Благовещенское, Никольское, Станислав, Инженерное, Нововоронцовка, Михайловка, Одрадокаменка, Змиевка, Веселое и Казацкое в Каховском районе.

В результате обстрелов повреждено 26 объектов, среди них 18 частных домов, шесть автомобилей и два автобуса.

Один из самых тяжелых ударов был нанесен по Никольскому, где оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погибла 70-летняя женщина, а 73-летний мужчина получил серьезные ранения. В общей сложности повреждено по меньшей мере семь жилых домов.

В Белозерке артиллерийские обстрелы повредили три частных дома, травмы получили две женщины 56 и 66 лет. В них зафиксированы взрывные травмы и обломочные ранения. Поселок также подвергся атакам со стороны вражеских беспилотников, повредивших автомобиль и частный дом.

В Благовещенском под артиллерийский обстрел попал 45-летний мужчина, получивший обломочное ранение ноги и взрывную травму.

В Широкой Балке из-за сброса взрывчатки с дронов ранения получил 45-летний местный житель — у него диагностирована черепно-мозговая травма и обломочные ранения плеча и спины.

Михайловка пострадала от атаки FPV-дрона, повлекшей повреждение административного здания.

Артиллерийские обстрелы в Кизомысе и Станиславе повредили три частных дома.

В Херсоне армия РФ массированно атаковала дронами Днепровский район, где повреждены три дома и столько же автомобилей. Ранения получили 61-летняя женщина и четверо мужчин в возрасте от 36 до 63 лет.

В Антоновке обстрелы из беспилотников привели к ранению 56-летнего мужчины и повреждению автомобиля. Враг также дважды атаковал общественный транспорт — в маршрутных автобусах взрывными снарядами повреждены окна, однако водители и пассажиры не пострадали. В результате артиллерийского обстрела был поврежден частный дом.

На местах обстрелов работали все соответствующие службы, фиксируя последствия атак и ликвидируя разрушения.

Напомним, в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.