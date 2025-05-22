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Массированная атака дронов по России: что известно о взрывах

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что больше всего БпЛА сбили над Орловской областью

22 мая 2025, 06:51 comments6756
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Кравцев Сергей

В России сообщили, что украинские беспилотники всю ночь и день 21 мая атаковали территорию России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Массированная атака дронов по России: что известно о взрывах

Атака беспилотников. Фото: из открытых источников

Утром Минобороны страны-агрессора отчиталось о том, что сбило 150 украинских дронов. До этого ведомство Андрея Белоусова сообщило, что уничтожило еще 100.

Больше всего БпЛА сбили над Орловской областью. Там в результате атаки загорелся оборонный завод полупроводников.

В Московской области сообщили о 27 якобы сбитых беспилотниках. Там несколько раз за день приостанавливали работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

В Липецкой области из-за атаки отключали мобильный интернет. В Москве, Подмосковье, Воронежской и Тульской областях тоже наблюдались перебои со связью.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Орловской области РФ ночью 21 мая раздавались сильные взрывы, в регионе фиксировали беспилотники. Появились данные о "прилетах" по территории Болховского завода полупроводниковых приборов, на котором в итоге произошел пожар. Как передает портал "Комментарии", об инциденте у себя в соцсети написал губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Изначально в орловских пабликах начала появляться информация о "пролетах БПЛА" над областью. Говорилось, что ночь ожидает быть шумной. Позже в сети появились публикации о якобы поражении на фоне воздушной атаки в этом регионе Болховского завода полупроводниковых приборов (АО "БЗПП"). В местных пабликах, в частности, жаловались на взрывы в районе данного объекта.

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Источник: https://t.me/mod_russia/52959
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