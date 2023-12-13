Маск согласился с идеей, что Украине нужно идти на мирные переговоры, иначе потеряет еще больше территорий

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Slava Kot
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал сообщение предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, в котором тот высказал свое мнение относительно потери территорий со стороны Украины, в частности, это касается Крыма и других оккупированных россиянами территорий на сегодняшний день. Маск согласился с этой идеей.
Илон Маск поддержал идею мирных переговоров с утратой территорий Украины. Фото из открытых источников
Дэвид Сакс в своем сообщении в социальной сети X призвал Украину начать мирные переговоры, иначе потери территорий в войне могут быть больше.
Эти идеи прокомментировал Илон Маск, заявив "твоя оценка точная".
Отметим, что Дэвид Сакс – это американский бизнесмен, который так же, как Илон Маск родился в ЮАР, а затем эмигрировал в США. Сакс инвестирует свои средства в разные компании, в частности в Facebook, Uber, Airbnb, а также компании Илона Маска, такие как SpaceX. Илон Маск неоднократно высказывал свою позицию по поводу войны в Украине. Американский бизнесмен критиковал украинское контрнаступление из-за больших потерь и малых достижений, а Зеленского назвал мясником.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сравнил атаку украинской армии на Севастополь с нападением японских войск на Перл Харбор. Американский бизнесмен заявил, что Украина потребовала от него активной позиции против России, с чем Маск не согласился.
Также "Комментарии" писали, что Маск требует больше проинформировать общественность и указывает на слишком большие риски.
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