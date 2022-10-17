Маск предположил, в каком случае РФ решится на ядерный удар

РФ использует ядерное оружие, если окажется перед выбором потери Крыма. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter .

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, оно выберет последнее", — заявил Маск.

Кроме этого, миллиардер предположил, если нанести ядерный удар по России, "они нанесут ядерный удар по нам", и тогда "у нас будет Третья мировая война".

"Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять?" – говорит Маск.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Илон Маск готов финансировать Starlink несмотря на финансовый ущерб. Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX сообщил в собственном канале в Twitter, что готов финансировать Starlink несмотря на то, что другие компании зарабатывают деньги на подобных проектах. Илон Маск в последние недели выдал несколько курьезных заявлений в Twitter. Сначала миллиардер опроса, где предложил свою формулу мира. По мнению Маска Украина должна отказаться от Крыма и получить нейтральный статус, а на оккупированных территориях нужно провести референдум. Далее успешный предприниматель начал выкладывать пророссийские заявления об опасности ядерной войны и писал, что Украине нужно искать мир с РФ. Последними же сообщениями от Илона о том, что Starlink больше не будет финансировать доставку своих устройств в Украину. С ответным письмом компания обратилась в Конгресс США, где сообщила, что они прекращают финансирование этого проекта и просят американцев этим заниматься.