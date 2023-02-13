Маск объяснил, почему ограничил доступ к интернету в Украине

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Slava Kot
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, почему его компания Starlink заблокировала доступ в интернет для украинских военных на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.
Илон Маск объяснил блокировку Starlink в Украине. Фото из открытых источников
Бывший астронавт НАСА и капитан ВМС США Скотт Келли обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой восстановить доступ к Starlink.
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Маск отреагировал на сообщения спустя несколько дней и написал, что Starlink может повысить уровень эскалации.
Далее Маск добавил: "мы изо всех сил стараемся делать правильные вещи, где "правильные вещи" чрезвычайно сложный моральный вопрос".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о чат-боте ChatGPT — искусственном интеллекте, который основала компания Илона Маска. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что пока "никаких проблем" с терминалами Starlink в Украине нет.
Также "Комментарии" писали о том, что Илон Маск планирует ограничить доступ к API социальной сети Twitter. Таким образом, исследователи не смогут получать и анализировать информацию, в частности искаженную или пропагандистскую.
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