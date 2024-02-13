Маск объяснил, почему не стоит помогать Украине в войне

США не окажутся на стороне победителей, если продолжат и дальше помогать Украине в войне. Ведь "нет ни единого шанса", что президент России Владимир Путин может проиграть войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время дискуссии на платформе Х высказал известный американский миллиардер Илон Маск. Якобы свое мнение он высказал сенаторам-республиканцам США, сообщает "Bloomberg".

Илон Маск. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии, участие в которой приняли противники законопроекта о помощи Украине.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", — высказался Илон Маск.

Кроме того, скандальный миллиардер решил оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.

"Если он (Ред. – Путин) отступит, его убьют", — сказал Маск.

Миллиардер также отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав его "абсурдным". Он сказал, что его компании "наверняка сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой", напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения России, а также то, что SpaceX забрала бизнес у России в области космических запусков.

Маск также заявил, что его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей по обе стороны войны, добавив, что он сомневается в мудрости стремления к устранению Путина.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет", — отметил Маск, добавив, что такой человек, скорее всего, будет "еще более жестким, чем Путин".

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