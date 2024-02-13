Маск объяснил, почему не стоит помогать Украине в войне

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Кравцев Сергей
США не окажутся на стороне победителей, если продолжат и дальше помогать Украине в войне. Ведь "нет ни единого шанса", что президент России Владимир Путин может проиграть войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время дискуссии на платформе Х высказал известный американский миллиардер Илон Маск. Якобы свое мнение он высказал сенаторам-республиканцам США, сообщает "Bloomberg".
Илон Маск. Фото: из открытых источников
По информации СМИ, Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии, участие в которой приняли противники законопроекта о помощи Украине.
Кроме того, скандальный миллиардер решил оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.
Миллиардер также отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав его "абсурдным". Он сказал, что его компании "наверняка сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой", напомнив, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важным для связи страны после вторжения России, а также то, что SpaceX забрала бизнес у России в области космических запусков.
Маск также заявил, что его интерес заключается в том, чтобы остановить гибель людей по обе стороны войны, добавив, что он сомневается в мудрости стремления к устранению Путина.
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