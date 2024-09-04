Маск объяснил, почему не разрешил Украине использовать Starlink в Крыму

Издание Wired опубликовало материал, в котором указывает, что при попытке Украины атаковать Крым Илон Маск выключил интернет-терминалы Starlink над территорией полуострова. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отрицает эти заявления.



Американский бизнесмен Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в социальной сети X заявил, что статья Wired неточна, ведь в ней говорится, что "мы отключили Starlink для Украины, когда они хотели атаковать российский флот". По словам американского миллиардера, SpaceX не могла включить Starlink из-за санкций США.

"Среди ночи мы получили неожиданный запрос от правительства Украины активировать Starlink в Крыму за считанные часы, но не получили никакого запроса или разрешения на отмену санкций от правительства США. Если бы мы сделали так, как просила Украина, это было бы тяжелым нарушением законодательства США", – пишет Маск.

Маск указывает, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Поэтому ее могут использовать все, например, как военные используют Интернет. Однако Starlink, по словам Маска, нельзя использовать в прямых военных действиях, иначе они станут целям для российской армии.

"Но если мы намеренно участвуем в откровенных действиях войны, тогда мы делаем Starlink военной системой и другие страны имеют полное право стрелять наши спутники", — сказал Маск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал заявление по Крыму и раскритиковал Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, почему Илон Маск изменил свою позицию относительно войны в Украине. Причиной тому стали ядерные угрозы России, поэтому миллиардер призывает Украину к мирным переговорам.

