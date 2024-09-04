Маск объяснил, почему не разрешил Украине использовать Starlink в Крыму

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Slava Kot
Издание Wired опубликовало материал, в котором указывает, что при попытке Украины атаковать Крым Илон Маск выключил интернет-терминалы Starlink над территорией полуострова. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отрицает эти заявления.
Американский бизнесмен Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск в социальной сети X заявил, что статья Wired неточна, ведь в ней говорится, что "мы отключили Starlink для Украины, когда они хотели атаковать российский флот". По словам американского миллиардера, SpaceX не могла включить Starlink из-за санкций США.
Маск указывает, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Поэтому ее могут использовать все, например, как военные используют Интернет. Однако Starlink, по словам Маска, нельзя использовать в прямых военных действиях, иначе они станут целям для российской армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал заявление по Крыму и раскритиковал Украину.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, почему Илон Маск изменил свою позицию относительно войны в Украине. Причиной тому стали ядерные угрозы России, поэтому миллиардер призывает Украину к мирным переговорам.
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