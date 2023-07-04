Маркус заговорил о потерях бригады "Магура" и рассказал о встрече с Зеленским



















Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун заявляет, что в то время, когда главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус встретился с лидером страны Зеленским и якобы получил от него награду, на линии фронта "положили три роты". Военный опровергает это заявление и называет его ложью.

Маркус и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом военнослужащий Маркус прокомментировал в видеоролике, обнародованном в его собственном YouTube-канале . Он отмечает, что на его бригаду теперь льют немало грязных измышлений, в том числе и украинцы, и это серьезно им препятствует.

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"Это видео — это концентрат абсурда, апофеоз всего тупого, что я слышал о бригаде в последнее время", — заявляет главный сержант.

Что касается количества погибших, то сейчас существует запрет называть такую статистику, однако Маркусу дали разрешение озвучить соотношение в процентах. Как он утверждает, если количество погибших за более месяц регулярных штурмов доплюсовать к пропавшим без вести, то общая цифра будет меньше, чем 2% от общей численности военнослужащих бригады. В то время как предварительные прогнозы потерь на момент выполнения боевых задач составили 14% в день вместе с ранеными.

"В нашей бригаде берегут людей, и этот факт подтвержден цифрами, а не просто громкими заявлениями. И если бы одна рота уже в третий раз переживала итерацию, как сказано в видео, то во всех военкоматах и тыловых подразделениях было бы распоряжение доукомплектовать нас людьми. И сейчас даже со всеми ранеными, погибшими и пропавшими 14% потерь не наберется даже через месяц", — отметил командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура".

При этом Маркус сообщил, что уже скоро бригада будет набирать мужчин по анкетам на ключевые должности. Еще военный комментирует заявление о президентской награде. Как он говорит, за время службы в армии у него нет государственных наград, теперь это его не интересует. В Киев он ехал, чтобы встретиться с производителями разведывательных дронов и на совещание по поводу предстоящей боевой работы в Генштабе. Там поступило предложение на 15 минут встретиться с Зеленским, на что военный согласился.

Это не выходной и не отпуск. Это шесть часов в одну сторону, там встречи и работа, а потом шесть часов в другую сторону. Вот и все. У меня солдаты ходили на выходные и в отпуска, а я за 1,5 года ни раза не был на выходном и тем более в отпуске. Я маму не видел 1,5 года. Где бы и ни был и что бы я ни делал, это все в пределах моей работы", — подытожил Валерий Маркус.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что видео военного собрало миллионы просмотров



