logo

BTC/USD

30797.45

ETH/USD

1941.26

LTC/USD

106.29

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Маркус заговорил о потерях бригады "Магура" и рассказал о встрече с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Маркус заговорил о потерях бригады "Магура" и рассказал о встрече с Зеленским

Маркус заявил, что его не интересует военная карьера, а все встречи исключительно рабочие

4 июля 2023, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун заявляет, что в то время, когда главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус встретился с лидером страны Зеленским и якобы получил от него награду, на линии фронта "положили три роты". Военный опровергает это заявление и называет его ложью.

Маркус заговорил о потерях бригады "Магура" и рассказал о встрече с Зеленским

Маркус и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом военнослужащий Маркус прокомментировал в видеоролике, обнародованном в его собственном YouTube-канале . Он отмечает, что на его бригаду теперь льют немало грязных измышлений, в том числе и украинцы, и это серьезно им препятствует.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это видео — это концентрат абсурда, апофеоз всего тупого, что я слышал о бригаде в последнее время", — заявляет главный сержант.

Что касается количества погибших, то сейчас существует запрет называть такую статистику, однако Маркусу дали разрешение озвучить соотношение в процентах. Как он утверждает, если количество погибших за более месяц регулярных штурмов доплюсовать к пропавшим без вести, то общая цифра будет меньше, чем 2% от общей численности военнослужащих бригады. В то время как предварительные прогнозы потерь на момент выполнения боевых задач составили 14% в день вместе с ранеными.

"В нашей бригаде берегут людей, и этот факт подтвержден цифрами, а не просто громкими заявлениями. И если бы одна рота уже в третий раз переживала итерацию, как сказано в видео, то во всех военкоматах и тыловых подразделениях было бы распоряжение доукомплектовать нас людьми. И сейчас даже со всеми ранеными, погибшими и пропавшими 14% потерь не наберется даже через месяц", — отметил командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура".

При этом Маркус сообщил, что уже скоро бригада будет набирать мужчин по анкетам на ключевые должности. Еще военный комментирует заявление о президентской награде. Как он говорит, за время службы в армии  у него нет государственных наград, теперь это его не интересует. В Киев он ехал, чтобы встретиться с производителями разведывательных дронов и на совещание по поводу предстоящей боевой работы в Генштабе. Там поступило предложение на 15 минут встретиться с Зеленским, на что военный согласился.

Это не выходной и не отпуск. Это шесть часов в одну сторону, там встречи и работа, а потом шесть часов в другую сторону. Вот и все. У меня солдаты ходили на выходные и в отпуска, а я за 1,5 года ни раза не был на выходном и тем более в отпуске. Я маму не видел 1,5 года. Где бы и ни был и что бы я ни делал, это все в пределах моей работы", — подытожил Валерий Маркус.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что видео военного собрало миллионы просмотров




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!