В Мариуполе, который находится под временным контролем РФ, наблюдаются усиленные меры безопасности и облавы в преддверии проведения так называемых президентских выборов Российской Федерации. Согласно информации, опубликованной РБК-Украина со ссылкой на Городской совет Мариуполя в Telegram, в различных районах города активизировались патрули, которые останавливают транспортные средства местных жителей и проводят проверки.

В Мариуполе оккупанты запугивают людей перед выборами

Особое внимание привлекает инцидент с задержанием женщины, обвиненной в "шпионаже и передаче сведений о местонахождении военнослужащих". По информации от местных властей, задержание произошло с участием камер, вероятно, с целью демонстрации силы и запугивания населения. Такие действия указывают на высокий уровень недоверия и страха со стороны оккупационных сил по отношению к жителям Мариуполя.

В сообщении Горсовета Мариуполя подчеркивается, что досрочное голосование проводилось при явном присутствии военных, а на избирательных участках ожидается нахождение вооруженных представителей оккупационных сил. Это решение кажется попыткой обеспечить контроль над выборным процессом и гарантировать исход голосования в пользу действующей российской власти.

Такие меры и действия оккупационных сил вызывают озабоченность не только среди местного населения, но и на международной арене, поднимая вопросы о легитимности и прозрачности выборного процесса, проводимого на временно оккупированных территориях. Инциденты, подобные задержанию за обвинение в шпионаже, и усиление мер безопасности свидетельствуют о попытке силового влияния на политические предпочтения и свободу выбора жителей Мариуполя

“Комментарии” также писали, что в России 17 марта должны состоятся выборы главы России. Перед ними российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал им о непростом периоде, который сейчас переживает страна-агрессор.