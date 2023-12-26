"Марьинка теперь живет только в Google": офицер ВСУ раскритиковал уклонистов

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Свое сообщение Жорин опубликовал в Telegram, передает портал "Комментарии".
РФ разгромила до основания Марьинку. Фото из открытых источников
Майор ВСУ рассказал, что когда его подразделение проводило наступательные действия в населенном пункте Андреевка, там вместо домов и улиц украинские военнослужащие наблюдали только фундамент.
Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по сокращению поставок оружия и боеприпасов со стороны главного союзника Украины – США. Если помощь вообще прекратится, то украинские защитники не смогут дальше удерживать этот город в Донецкой области. СМИ приводит слова главы военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, который говорит, что если военная поддержка США прекратится, это приведет к изменению линии столкновения и "сумасшедших потерь".
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Григорий
сегодня, 21:56
Интересно этот офицер с дрона только это видит сидя в тылу,
Ігор
сегодня, 21:53
На початку війни у вас черги стояли з бажаючих. Як ви довели Україну до такого стану? Коли натовпи корумпованих малоросів ховаються за своїми посадами. Скільки хитрих військових передають частку своєї платні, щоб постійно лишатись далеко від передовій без ротації? Жінки не замінять військоматівських хабарників, а їх на передову відправити? Ви досі ні брехні ні корупції ні деградації экономики не помічаєте. Захист до руїн і останнього Українця таким і повинен бути? Навіть червона армія, коли відступала не доводила до такого.Чому Путін завжди по переду юдейського гопника з російськомовною щелепою? По всьому світу набирає солдат. Тепер вам скільки потрібно м'яса смердів: півмільйона мільйон? А ваша фанатична темрява! Що синку, допоміг тобі юдейський бог з томосом Порошенка та Наріка? То чому ви 1000 років фанатієте від нього?