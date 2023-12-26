"Марьинка теперь живет только в Google": офицер ВСУ раскритиковал уклонистов

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Свое сообщение Жорин опубликовал в Telegram, передает портал "Комментарии".

РФ разгромила до основания Марьинку. Фото из открытых источников

"К сожалению, кадры разрушенной Марьинки уже никого не удивляют. Марьинка – еще один город, от которого не осталось абсолютно ничего. Полезно рассмотреть всем "не родившимся" для войны. Имейте в виду, что п*д*ры сделают это с каждым украинским городом, в который доберутся", — написал Максим Жорин.

Майор ВСУ рассказал, что когда его подразделение проводило наступательные действия в населенном пункте Андреевка, там вместо домов и улиц украинские военнослужащие наблюдали только фундамент.

Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по сокращению поставок оружия и боеприпасов со стороны главного союзника Украины – США. Если помощь вообще прекратится, то украинские защитники не смогут дальше удерживать этот город в Донецкой области. СМИ приводит слова главы военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, который говорит, что если военная поддержка США прекратится, это приведет к изменению линии столкновения и "сумасшедших потерь".

