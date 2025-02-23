Малюк впервые рассказал, как россияне хотели взорвать его в киевском гипермаркете: подробности

После того, как Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу ГУР МО Кирила Буданова в 2024 году, российские спецслужбы решили отомстить и убить главу украинской спецслужбы Василия Малюка. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы СБУ на форуме "Украина. Год 2025".

Малюк рассказал, как оккупанты планировали взорвать его в Киеве. Фото: СБУ

Как указал глава СБУ, срыв покушения на Буданова — "это был реальный провал" российской агентуры. Российский правитель Владимир Путин после этого снял в то время главу 5-й службы ФСБ страны-агрессора РФ, добавил Малюк.

"Так как им это не удалось сделать, то ГРУ ГШ РФ через два дня решило отомстить. И отомстить уже не военным чиновникам, не верховному главнокомандующему, а они, кроме покушения на Буданова, планировали покушение и на меня соответственно", – поделился глава спецслужбы Украины.

В частности, россияне запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов французской фирмы, сообщил Малюк. "Комментарии" полагают, что речь о магазине сети "Леруа Мерлен".

"Когда в час пик после 18.00, когда много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где расположены легковоспламеняющиеся смеси", – сообщил глава СБУ.

Однако эта спецоперация была предотвращена украинскими спецслужбами.

Россияне готовили одно из последних покушений на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова к Пасхе в 2024 году. Однако приурочено оно было скорее к "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

Как отмечают "Комментарии", людей, готовивших покушения на Буданова, Малюка, и Зеленского, СБУ разоблачила весной 2024 года. Как писало The Times, Буданова планировали убить при скоординированной ракетно-беспилотной атаке. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана – двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим человеком, подозреваемым в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Как рассказал украинский офицер, СБУ знала, что россияне планировали убить Буданова, следили за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским. По словам офицера, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первый подозреваемый, по словам источника в правоохранительных органах, — полковник Андрей Гук, обвиняется в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека, полковника Александра Деркача и передавал группе приказы ФСБ. По словам журналистов, общение между убийцей и его кураторами перехватила СБУ с помощью мощных технологий слежения. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. СБУ подготовила молниеносную операцию по задержанию предателей.