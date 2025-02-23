Путину на Пасху хотели подарить "голову Буданова": Малюк раскрыл подробности

Россияне готовили одно из последних покушений на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова к Пасхе в 2024 году. Однако приурочено оно было скорее к "инаугурации" российского правителя Владимира Путина. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

Буданов рассказывал, что пережил много покушений, одно из них планировалось на Пасху-2024. Фото: ГУР МО

Глава СБУ на форуме "Украина. Год 2025" сообщил, что за три года полномасштабной войны в Украине обнаружили 102 российские агентурные сети, среди которых есть топовые сети. В частности, среди них есть те, которые планировали ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, Буданова и самого Малюка, добавил глава СБУ.

"В частности, реализация, которая состоялась в прошлом году. В канун инаугурации Путлера, на Пасху, они хотели организовать в том числе покушение на генерала Буданова и руководили этим всем из Лубянки", – рассказал Малюк.

Он уточнил, что исполнителями были высокопоставленные чиновники Управления госохраны. То есть специалисты, которые должны отвечать за охрану первых должностных лиц Укаины.

"Но враг в свое время проник и сумел их завербовать, и они вынашивали свое преступное намерение и были нами задержаны", — рассказал Малюк.

Как указал глава СБУ, "это был реальный провал". Путин после этого снял в то время главу 5 службы ФСБ страны-агрессора РФ, добавил Малюк.

Как отмечают "Комментарии", то, что рассказал в 2025 году Малюк — не новая история. Людей, готовивших покушения на Малюка, Зеленского и Буданова, СБУ разоблачила весной 2024 года. Как писало The Times, Буданова планировали убить при скоординированной ракетно-беспилотной атаке. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана – двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим человеком, подозреваемым в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Как рассказал украинский офицер, СБУ знала, что россияне планировали убить Буданова, следили за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским. По словам офицера, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первый подозреваемый, по словам источника в правоохранительных органах, — полковник Андрей Гук, обвиняется в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека, полковника Александра Деркача и передавал группе приказы ФСБ. По словам журналистов, общение между убийцей и его кураторами перехватила СБУ с помощью мощных технологий слежения. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. СБУ подготовила скорую операцию по задержанию предателей.

"Комментарии" также приводили заявление Буланова, сделанное на форуме "Украина. Год 2025". Разведчик спрогнозировал ракетную атаку по Украине 24 февраля.