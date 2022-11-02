Маляр рассказала, сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими и чего не стоит делать их родным

Около семи тысяч украинцев сегодня считаются пропавшими без вести. Но подробная информация об этих людях может повлиять на будущие обмены. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время эфира общеукраинского телемарафона.

"Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может повредить и его жизни, и здоровью напрямую, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует", — сказала Маляр.

Чиновница объяснила, что человеку, который скрывается на временно оккупированной территории и ищет способы вернуться, может повредить фото в военной форме. А еще – информация может повлиять и обострить переговоры по обмену человека, находящегося в списках.

Маляр рекомендует родным пропавших без вести обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, работающий при Главном управлении разведки. Адрес этого учреждения: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Маляр сделала важное заявление о фотосъемке дронов-камикадзе . В Министерстве обороны Украины сделали заявление о запрете публикаций фото сбитых иранских дронов-камикадзе. Как пояснила Маляр, противник, просматривая опубликованные фото сбитых дронов, где виден номер беспилотника, может узнать долетевшие аппараты до места назначения или нет. Кроме того, пропагандистские СМИ могут использовать эти снимки для распространения новых фейков и лжи. Поэтому нужно соблюдать важное правило – не делать на фотографиях привязки к местности, чтобы не было понятно, где именно был снят сбитый аппарат.