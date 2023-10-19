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Маляр объяснила, почему россияне начали активные действия вблизи Купянска и Авдеевки

Ганна Маляр простыми словами объяснила, что происходит сейчас на фронте, и почему армия РФ начала действовать активнее.

сегодня, 12:57
Автор:
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Slava Kot
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Бывшая замминистра обороны Украины Ганна Маляр объяснила активность российских военных на востоке Украины. По ее словам, так россияне реагируют на усиление украинских позиций.

Маляр объяснила, почему россияне начали активные действия вблизи Купянска и Авдеевки

Ганна Маляр об активных действиях россиян. Фото из открытых источников

Российская армия заметно активизировалась с начала октября на Купянском и Авдеевском направлениях, где проходят "горячие бои". Маляр отмечает, что таким образом россияне пытаются ответить на украинское наступление.


"Это их реакция на усиление наших позиций на восточных направлениях. Мы там постепенно, но продвигались и укреплялись. Россияне ощутили серьезную угрозу и хотят не допустить наших активных действий", — пишет Ганна Маляр в Telegram.

Еще одной причиной активностей российской армии Маляр называет попытку россиян спровоцировать ВСУ, чтобы опрокинуть украинские войска с юга на восток.

"РФ сейчас увеличила количество своего личного состава на востоке, стащила технику и вооружение. Но им не удается достичь своих задач. Наши войска их мощно уничтожают", — утверждает Маляр и добавляет, что "потери у них в разы превышают наши".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ указали на попытки российской армии захватить крупный украинский город. По словам пресс-секретаря восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша россияне уже стянули в этом направлении военную технику и личный состав для начала активных действий.

Также "Комментарии" писали, что советник ОП Михаил Подоляк назвал три основных задачи, которые пытается решить президент России Владимир Путин из-за войны в Украине. Они касаются попыток заморозить войну и получить больше помощи от своих союзников.



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Источник: https://t.me/annamaliar/1103
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