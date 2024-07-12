logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Максимум с начала войны: британская разведка назвала потери РФ за последние два месяца
commentss НОВОСТИ Все новости

Максимум с начала войны: британская разведка назвала потери РФ за последние два месяца

В общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца

сегодня, 12:40 comments1046
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны – 1262 и 1163 соответственно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Максимум с начала войны: британская разведка назвала потери РФ за последние два месяца

Потери России в войне против Украины. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.

По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.

"Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва пытается воспользоваться оккупацией, чтобы вывезти из захваченных украинских территорий как можно больше полезных ископаемых. В Кремле есть понимание, что все же придется покидать захваченные земли. Поэтому враг активно использует Керченский мост для вывоза всего наворованного. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим оправляет на войну с Украиной тысячи мигрантов из Центральной Азии, чтобы не брать в армию людей, которые обладают большей политической активностью. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1811678866672353372
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости