Среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны – 1262 и 1163 соответственно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Потери России в войне против Украины. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.

По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.

"Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва пытается воспользоваться оккупацией, чтобы вывезти из захваченных украинских территорий как можно больше полезных ископаемых. В Кремле есть понимание, что все же придется покидать захваченные земли. Поэтому враг активно использует Керченский мост для вывоза всего наворованного. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим оправляет на войну с Украиной тысячи мигрантов из Центральной Азии, чтобы не брать в армию людей, которые обладают большей политической активностью. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).



