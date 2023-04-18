Макрон планирует предложить Китаю план решения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил своим помощникам разработать план, который в будущем может привести к началу мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Макрон приказал советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне вместе в сотрудничестве с китайским дипломатом Ван И создать определенные рамки, которые могут быть использованы для будущих переговоров Украины и России по окончании войны. Согласно этим планам предусмотрено, что переговоры Киева и Москвы состоятся летом этого года.

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Во время недавней поездки в Китай Макрон пытался убедить Си Цзиньпина надавить на Россию, а также просил, чтобы лидер КНР поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в обоих случаях усилия президента Франции были напрасны. Кроме того, Макрона критикуют союзники за его слова, ведь французский лидер недавно заявил, что Запад не должен "унижать" Россию.

Пока неизвестно, поддержит ли Украина план Макрона, однако следует напомнить, что подобные предложения украинские власти отклоняют, ведь в их основу входит прекращение огня, что даст России возможность сохранить оккупированные территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фон дер Ляен испытала унижения в Китае, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон купается в лучах славы.

Также "Комментарии" писали об венгерском премьере Викторе Орбане, поддержавшем противоречивое предложение французского лидера Эммануэля Макрона. Президент Франции подчеркнул, что Европа должна быть более автономна от США и не вмешиваться в "кризисы, которые не являются нашими".