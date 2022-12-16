Макрон планирует поговорить с Путиным. Президент Франции озвучил темы для разговора

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Slava Kot
Президент Франции намерен провести телефонный разговор с президентом России. Макрон хочет призвать Путина прекратить бомбардировки и удары беспилотников по Украине и будет настаивать на завершении соглашения по безопасности украинских атомных электростанций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание AFP.
Президент Франции и президент России. Фото: из открытых источников
Во время пресс-конференции в Брюсселе Эмманюэль Макрон рассказал о самой актуальной проблеме на сегодняшний день.
Лидер Франции сказал, что планирует провести разговор с президентом России и подчеркнуть военные преступления РФ.
Интересно, что такие заявления президент Франции озвучил 15 декабря, а на следующий день Украину обстреляли несколькими десятками ракет.
Макрон также рассказал, что планирует убедить некоторые государства Азии, включая Китай и Индию присоединиться к западным санкциям против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции руководителя Офиса президента на очередные ракетные обстрелы со стороны российских войск. Андрей Ермак назвал россиян "закомплексованными неудачниками".
Также "Комментарии" писали о Франции, которая выделила финансовую помощь одной из стран Европы, пострадавшей в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
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