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Макрон опоздал с 40 тысячами солдат НАТО в Украине: на Западе назвали причину

В дискуссии о миротворческой миссии для Украины нет никаких подвижек

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

Планы Парижа разместить на территории Украины миротворческую миссию в составе пяти бригад военнослужащих НАТО касаются ситуации во время войны на Донбассе, когда длина фронта была значительно меньше, чем теперь, а СМИ о них написали, потому что в дискуссии о миротворческой миссии для Украины произошло недоразумение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал австрийский военный эксперт Густав Грессель, пишет издание "Deutsche Welle".

Макрон опоздал с 40 тысячами солдат НАТО в Украине: на Западе назвали причину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 10 декабря польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Франция якобы имеет достаточно конкретное предложение по потенциальной миссии в Украине. Мол, она может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), и командование одной из них могла бы взять Польша. По информации издания, над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Однако Грессель убежден, что эти планы, которые цитируют СМИ, неактуальны. По его словам, проект Французского института касается ситуации во время войны на Донбассе, которая длилась до 2022 года, когда длина фронта составляла 420 километров.

"После полномасштабного вторжения России в Украину эта идея, конечно, отпала, и не только потому, что фронт стал намного длиннее и в Европе нет войск, чтобы действительно как-то защищать его с помощью постоянных миротворческих войск", — приводит слова политолога издание.

Главным же условием для любых планов является окончание активных боевых действий, что возможно только с согласия России, отмечает эксперт.

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