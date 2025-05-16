Макрон и компания не знают, как сдержать свое обещание перед Украиной: о чем идет речь

Довольно продолжительное время европейцы обсуждают тему отправки миротворцев в Украину. Европейские лидеры планируют создать миротворческую "коалицию желающих" численностью 10 000-40 000 военнослужащих из ЕС и Великобритании. Но вот, как реализовать на практике такие планы по поддержке Украины на самом деле никто не знает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Policy.

Миротворцы. Фото из открытых источников

Главной проблемой есть недостаточная численность: даже минимальные 10 000 военных трудно собрать – ключевые страны НАТО, такие как Германия, Италия, Испания и Польша, участвовать не будут.

Дает о себе знать нехватка ресурсов: отсутствует логистика, инфраструктура и воздушная транспортировка. Европа в этом вопросе очень зависима от США.

Также европейцы пытаются максимально избежать рисков: государства не готовы размещать войска на передовой из-за рисков и недостаточных резервов для ротации.

Кроме того, будут препятствовать внутриполитические факторы. В частности, в Британии 58% избирателей поддерживают участие армии в миротворческих миссиях.

Французская общественность одобряет идею, но не готова к участию войск в миссиях на передовой. 73% французов не считают США надежным союзником.

СМИ отмечает, план назван "политическим театром" без четкой цели. Предложения по 64 000 миротворцев признаны нереалистичными — для поддержания такой численности нужны 256 000 человек. Эстония, Финляндия, Литва и Латвия против перемещения сил НАТО с их территорий в Украину. Их присутствие на восточном фланге Альянса считается критически важным для сдерживания России.

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