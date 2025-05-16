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Макрон и компания не знают, как сдержать свое обещание перед Украиной: о чем идет речь

На Западе объяснили, почему миротворцы из Европы не сработают в Украине

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Довольно продолжительное время европейцы обсуждают тему отправки миротворцев в Украину. Европейские лидеры планируют создать миротворческую "коалицию желающих" численностью 10 000-40 000 военнослужащих из ЕС и Великобритании. Но вот, как реализовать на практике такие планы по поддержке Украины на самом деле никто не знает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Policy.

Макрон и компания не знают, как сдержать свое обещание перед Украиной: о чем идет речь

Миротворцы. Фото из открытых источников

Главной проблемой есть недостаточная численность: даже минимальные 10 000 военных трудно собрать – ключевые страны НАТО, такие как Германия, Италия, Испания и Польша, участвовать не будут.

Дает о себе знать нехватка ресурсов: отсутствует логистика, инфраструктура и воздушная транспортировка. Европа в этом вопросе очень зависима от США.

Также европейцы пытаются максимально избежать рисков: государства не готовы размещать войска на передовой из-за рисков и недостаточных резервов для ротации.

Кроме того, будут препятствовать внутриполитические факторы. В частности, в Британии 58% избирателей поддерживают участие армии в миротворческих миссиях.

Французская общественность одобряет идею, но не готова к участию войск в миссиях на передовой. 73% французов не считают США надежным союзником.

СМИ отмечает, план назван "политическим театром" без четкой цели. Предложения по 64 000 миротворцев признаны нереалистичными — для поддержания такой численности нужны 256 000 человек. Эстония, Финляндия, Литва и Латвия против перемещения сил НАТО с их территорий в Украину. Их присутствие на восточном фланге Альянса считается критически важным для сдерживания России.

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Источник: https://foreignpolicy.com/2025/05/15/ukraine-peacekeeping-uk-eu-nato/
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