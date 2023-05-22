МАГАТЭ предлагает план защиты Запорожской АЭС: пять пунктов

Дипломаты, занимающиеся переговорами от имени генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, раскрыли план по пяти пунктам по защите Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Washington Post.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Американское издание утверждает, что перед какими-либо контрнаступательными действиями МАГАТЭ настаивает на соглашении, которое позволит защитить Запорожскую атомную электростанцию. Этот отчет поступил после того, как 22 мая АЭС в седьмой раз с начала вторжения России потеряла внешнее электроснабжение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам дипломов, план генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоит из следующих пяти пунктов:

запрет размещения тяжелой военной техники и военного персонала на АЭС;

Запрещение стрелять из АЭС и в сторону нее, включая запрет на нападение на персонал на объекте;

Защита всех систем безопасности на предприятии;

Защита всех наружных линий электропередач;

Мониторинг соблюдения вышеперечисленных принципов.

The Washington Post отмечает, что это менее амбициозный план, который МАГАТЭ рассматривали раньше, когда пытались создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, однако эксперты по атомной энергетике считают, что он может улучшить быстро меняющуюся и опасную ситуацию вблизи и на атомной электростанции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МАГАТЭ ответили безопасные ли снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания отправила Украине.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин похвастался сотрудничеством с Реджепом Эрдоганом и новой турецкой АЭС, построенной российской компанией.