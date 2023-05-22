МАГАТЭ предлагает план защиты Запорожской АЭС: пять пунктов

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Slava Kot
Дипломаты, занимающиеся переговорами от имени генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, раскрыли план по пяти пунктам по защите Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Washington Post.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников
Американское издание утверждает, что перед какими-либо контрнаступательными действиями МАГАТЭ настаивает на соглашении, которое позволит защитить Запорожскую атомную электростанцию. Этот отчет поступил после того, как 22 мая АЭС в седьмой раз с начала вторжения России потеряла внешнее электроснабжение.
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По словам дипломов, план генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоит из следующих пяти пунктов:
The Washington Post отмечает, что это менее амбициозный план, который МАГАТЭ рассматривали раньше, когда пытались создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС, однако эксперты по атомной энергетике считают, что он может улучшить быстро меняющуюся и опасную ситуацию вблизи и на атомной электростанции.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин похвастался сотрудничеством с Реджепом Эрдоганом и новой турецкой АЭС, построенной российской компанией.
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