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Людей кошмарят даже дома: как россияне готовятся к переизбранию Путина в оккупации

По информации разведки Британии, Россия усиливает давление на гражданских из-за "выборов" в оккупации

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор усиливает давление на гражданских из-за "выборов" президента на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Британии в Twitter.

Людей кошмарят даже дома: как россияне готовятся к переизбранию Путина в оккупации

Выборы в России. Фото: из открытых источников

"Усилия российских чиновников, направленные на то, чтобы заставить население проголосовать, усиливаются. В Луганске 2600 чиновников были привлечены для посещения домов и убеждения жителей "проголосовать", — пишет разведки.

Учебным заведениям и другим госучреждениям приказано обеспечить явку своих подчиненных на "выборы". В то же время из-за войны и значительного перемещения населения, в городах остается примерно треть довоенного населения.

Британские специалисты отмечают, несмотря на то, что Россия не имеет законных оснований для проведения "выборов" на территории Украины, доверие к ним еще больше подрывается из-за: отсутствия надлежащего представительства; низкого уровня безопасности и принудительных мер, направленных на принуждение населения к участию в голосовании.

"Очень вероятно, что оккупационная власть на этих территориях заявит о высокой явке и подавляющей поддержке Путина, независимо от того, что на самом деле будет происходить на выборах, чтобы создать впечатление, что демократический выбор был сделан", — добавляет разведка.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1767857386679631874
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