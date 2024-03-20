Любовь украинцев к Залужному угаснет: социолог назвал главные причины

Высокий рейтинг доверия украинцев, который сейчас есть у Валерия Залужного – не обязательно означает, что на реальных выборах он сможет получить немало голосов. Об этом сказал глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, отвечая на вопрос "Главкома" .

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Эксперт пояснил, что рейтинг доверия к кандидату не обязательно перетекает в электоральный рейтинг. "Ведь рейтинг доверия – это абсолютный показатель, он связан с одним конкретным человеком. А рейтинг электоральный – относительный показатель, он зависит от того, кто с этим человеком рядом в списке", – пояснил Паниотто.

Как продолжил социолог, рейтинг Залужного со временем начнет снижаться, в частности, когда он действительно захочет участвовать в каком-либо избирательном процессе.

"То, что сейчас показывают замеры, это самая высокая точка для Залужного. Его пока никто существенно не критиковал, а когда начнется кампания, начнутся напоминания, что он защищал диссертацию у Кивалова и т.д. После начала кампании рейтинг у него снизится – это закономерность", – объяснил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии сказали, сможет ли Залужный как посол убедить Лондон отправить войска в Украину. Как подчеркнул Глен Грант, ролью генерала Валерия Залужного станет роль посла, а не знаменитого атташе по обороне. При этом он добавил, что общество должно понимать, что на самом деле роль посла гораздо сложнее.

По его словам, действующее правительство Британии настроено на то, чтобы во всех аспектах оказывать помощь Украине, но это не касается развертывания войск. Глен Грант выразил сомнение, что Залужный сможет как-то повлиять в этом вопросе на официальный Лондон. При этом он считает, что первоочередной задачей генерала станет именно сохранение и укрепление отношений, которые уже существуют между Украиной и Британией.

