Любителей "русского мира" выгнали из автобуса в Грузии (ВИДЕО)

В соцсетях распространяется запись эмоциональной ситуации в грузинском автобусе. Женщина за рулем и пассажиры вынудили россиян выйти на улицу.



Любителей русского мира выгнали из автобуса. Фото из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне и любители "русского мира" столкнулись с негативной реакцией на свое поведение в разных частях света. Хотя Грузия является одной из стран, куда многие россияне сбежали вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, это не было хорошо принято самими грузинами, даже выступившими за введение виз для россиян, а также помнят, что часть их страны до сих пор аннексирована. Россией.

Хотя у Грузии есть пророссийские власти и не ввела визы для россиян, но на видео хорошо видно, как грузины не рады встрече с пророссийскими посетителями своей страны.

На видео виден салон автобуса, в котором едут всего несколько человек. Один из пассажиров в какой-то момент громко произносит "слава России", чем вызывает негодование других пассажиров. Начинается ссора, к которой, по всей вероятности, присоединяется и водитель транспортного средства.

Вы в Грузии. Почему ты это говоришь? Почему ты здесь? Возвращайся в Россию! – говорит женский голос.

Кто зафиксировал эту сцену и выложил в соцсети. Дальше атмосфера в автобусе становится напряженной, люди начинают кричать: "Проклятые оккупанты", "Вы не нужны ни Европе, ни Америке, ни Грузии". Впоследствии все начинают кричать им: "Скорее отсюда!".

Это продолжается до тех пор, пока любители "русского мира", мужчина и две женщины, не покиндают автобус. Пассажиры прощаются с ними ругательствами в адрес Путина и всей России, а наконец выкрикивают "Слава Украине!".

Видео инцидента можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько европейских стран запретили въезд на свою территорию для россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!